Die Elektroauto-Neuzulassungen in Norwegen haben sich im Juni im Vergleich zum Mai fast verdoppelt. Im Juni kamen über 14.000 neue E-Autos auf die Straßen des skandinavischen eMobility-Vorzeigelandes. In der Modell-Statistik steht zum Quartalsende ein alter Bekannter ganz oben. 14.009 Elektroautos wurden im Juni in Norwegen erstmals zugelassen, wie die Straßenbehörde OFV mitteilt. Das sind 6.116 E-Autos mehr als im relativ schwachen Mai, im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...