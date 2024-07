Die Aktie von Siemens Energy verzeichnet am Dienstag einen Kursanstieg von 2,7 Prozent. Diese positive Entwicklung wurde durch ein Upgrade der Bewertung durch das Analysenhaus Redburn ausgelöst. Redburn hob die Einstufung der Aktie von "Neutral" auf "Buy" an und setzte das Kursziel auf 41,99 Euro fest. Siemens Energy gab zudem in einem Interview mit der Financial Times bekannt, einen deutlichen Ausbau ...

