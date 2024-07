Vonage,einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen für Unternehmen und Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ:ERIC), wurde vom IT-Analysten Gartner erneut in seinen Magic Quadrant for Communications Platform as a Service (CPaaS) als Leader aufgenommen. Das Unternehmen wurde für die Vollständigkeit seiner Vision ("Completeness of Vision") und dessen Umsetzungsstärke ("Ability to execute") ausgezeichnet.

Für das zweite Jahr in Folge wurde Vonage auf der Achse "Completeness of Vision" im Leader-Quadranten am weitesten rechts platziert. Der Gartner Magic Quadrant ist das Ergebnis der Analyse eines bestimmten IT-Marktes und bietet einen umfassenden Überblick über die relative Marktposition der einzelnen Wettbewerber.

"Mit der nutzerfreundlichen Developer-Plattform von Vonage können Entwickler und Unternehmen Kommunikationsfunktionen wie Video, Voice, Messaging und Verifizierung in ihre Produkte, Anwendungen und Workflows einbauen und für eine bessere Kommunikation und bessere Beziehungen sorgen", sagt Niklas Heuveldop, Vonage CEO und Head of Business Area Global Communications Platform bei Ericsson. "Außerdem leisten wir mit unserer CPaaS Pionierarbeit für einen neuen Markt: Wir stellen 5G-Funktionen als APIs bereit, mit denen die Entwickler von der Leistung des 5G-Netzes profitieren können. Sie haben so die Möglichkeit, eine neue Kategorie von Anwendungen zu entwickeln, die die Unternehmensprozesse und die Beziehung zum Kunden verändern."

"Wir fühlen uns geehrt, im Gartner Magic Quadrant for CPaaS als Leader aufgeführt zu werden", fügt Heuveldop hinzu. "Diese Auszeichnung zeigt, wie engagiert wir in Sachen Innovation und Kundenorientierung sind. Und sie beweist unsere Fähigkeit, Unternehmen bei der Neuaufstellung ihres Geschäfts, der Verbesserung ihrer Customer Experience und der Schaffung neuer Mehrwertdienste zu unterstützen."

Die CPaaS-Lösung von Vonage stellt API-Bausteine zur Einbindung programmierbarer Funktionen wie Voice, Video, Messaging und Verifizierung in Workflows und Anwendungen bereit, um Produktivität, Customer Experience und Kundenbindung zu optimieren. Kommunikations-APIs wie die Vonage AI Acceleration Suite und Vonage AI Studio vereinfachen diesen Prozess für Entwickler und Unternehmen, indem sie ein integriertes Angebot von No-code-/Low-code-Tools bereitstellen. Sie beschleunigen die Entwicklung neuer, KI-gestützter Funktionen wie Chatbots und virtuelle Agenten für jeden beliebigen Kanal einschließlich Voice, WhatsApp, SMS und HTTP.

Zum zweiten Mal in Folge ist Vonage einer von nur zwei Anbietern, die in allen drei Magic Quadrants zur Cloud-Kommunikation ausgezeichnet werden: im Magic Quadrant for CPaaS, im Magic Quadrant for Unified Communications as a Service (UCaaS) und im Magic Quadrant for Contact Center as a Service (CCaaS).

Hier können Sie den Bericht zum Gartner Magic Quadrant for CPaaS herunterladen: https://www.vonage.com/about-us/awards/gartner-magic-quadrant-cpaas

Über Vonage

Vonage, einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, hilft Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Die voll programmierbare Vonage-Plattform für Kommunikationsdienste ermöglicht die Integration von Video-, Voice-, Chat-, Messaging- und Verifizierungsfunktionen in vorhandene Produkte, Workflows und Systeme. Die Conversational-Commerce-Anwendung von Vonage ermöglicht den Unternehmen eine KI-gestützte Customer Experience auf allen Kanälen, die Umsätze und Kundenzufriedenheit steigert. Auf ihr basieren die voll programmierbaren Unified-Communications-, Contact-Center-und Conversational-Commerce-Lösungen von Vonage, mit denen die Unternehmen ihre Arbeits- und Kommunikationsweise standortunabhängig gestalten können. Sie sorgen für die Flexibilität, die für nachhaltige Kundenbeziehungen entscheidend sind.

Vonage ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und ein Geschäftsfeld innerhalb des Ericsson-Konzerns mit der Bezeichnung Business Area Global Communications Platform. Ihr Hauptsitz befindet sich in New Jersey, USA. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in anderen US-Bundesstaaten, Europa, Israel und Asien. Folgen Sie uns auf X (früher Twitter) www.twitter.com/vonage) und auf LinkedIn (linkedin.com/company/Vonage/) oder werden Sie Vonage-Fan auf Facebook: facebook.com/vonage. Abonnieren Sie uns auf YouTube: youtube.com/vonage.

