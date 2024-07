Berlin (ots) -Egmont Ehapa Media gibt die Veröffentlichung des Comictitels "Comic Gigant" bekannt. Der wahrscheinlich dickste Entenhausen-Comic aller Zeiten bietet auf 800 hammerstarken Seiten eine breite Auswahl an unterhaltsamen Geschichten von Donald Duck & Co.Die Comic-Redaktion von Egmont Ehapa Media hat für den "Comic Gigant" eine bunte und vielfältige Sammlung von Comics aus den beliebten Kult-Klassikern "Walt Disney Lustiges Taschenbuch" und "Micky Maus Magazin" zusammengestellt.Mit dem "Comic Gigant" setzt Egmont Ehapa Media damit erneut Maßstäbe in der Comicwelt und bekräftigt seine Position als führender Verlag für Comics im Pressehandel."Der starke Comictitel, dessen Buchrücken eine Breite von Stattlichen 4,7 cm aufweist, eignet sich perfekt als Sommer- und Urlaubslektüre und ist ein absolutes Highlight für alle Fans von Comics aus Entenhausen", sagt Jörg Risken, Publishing Director Magazines bei Egmont Ehapa Media.Der "Comic Gigant" (D: EUR 19,99; A: EUR 19,99; SFR 29,99) ist ab 02. Juli 2024 im Pressehandel sowie im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) erhältlich.Für die Vermarktung des Magazin- und Comic-Portfolios von Egmont Ehapa Media ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paesold@egmont.de.Für Bildmaterial, Besprechungs- und Verlosungsexemplare und Interviews mit der Redaktion, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Jörg RiskenPublishing Director Magazines/Corporate CommunicationStory House Egmont / Egmont Ehapa Media GmbHRitterstraße 2610969 BerlinFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail j.risken@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100921128