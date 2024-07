Der Aktienkurs von Aixtron deutete in der Vergangenheit auf den Boom bei Elektroautos hin. Die Konsolidierung bei den Autos manifestierte sich auch in Form rückläufiger Auftragseingänge bei Aixtron. Die Marktteilnehmer reagierten prompt und haben den Aktienkurs in den Keller geschickt.Aixtron, ein Hersteller von Halbleiterproduktionsanlagen, hat wirtschaftlich ein vielversprechendes Jahr abgeschlossen. Die Position im Markt für Leistungsbauelemente auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) wurde gestärkt, ...

