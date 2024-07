Die führende globale Kosmetikmarke arbeitet gemeinsam mit Blue Yonder an der Implementierung einer integrierten Lieferkette der nächsten Generation

Die zunehmende Bedeutung von Selbstpflege und Wellness für die Verbraucher beschert der Kosmetikindustrie ein anhaltendes Wachstum. Der immer härtere Wettbewerb in einem volatilen Marktumfeld zwingt Unternehmen jedoch zunehmend, die eigene Marktposition durch strategische Entscheidungen kontinuierlich zu festigen und auszubauen. Avon International hat sich daher für die Einführung einer Lösung basierend auf der Blue Yonder Plattform entschieden mit integrierten Lösungen für Cognitive Demand Planning, Enterprise Supply Planning und Control Tower. Das Unternehmen möchte so eine end-to-end Lieferkette der nächsten Generation aufbauen und die eigene Unternehmens-Strategie und -Vision stärken.

Avon International ist ein globales Kosmetikunternehmen, das in über 40 Ländern in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig ist. Die Marke Avon besteht seit über 135 Jahren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte vorwiegend über Direktvertrieb, bei dem Millionen von unabhängigen Vertreter*innen ihren Kunden über Offline- und Online-Kanäle eine persönliche Beautyberatung anbieten. Die Marke wird auch über Großhändler, Einzelhandelsgeschäfte und Marktplätze vertrieben.

Avon International plant, seine Herstellungs- und Vertriebsprozesse in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum durch die Einrichtung eines "Planning Hub" zu zentralisieren. Um die Bedarfs- und Lieferplanung zu rationalisieren, schneller auf den dynamischen Markt zu reagieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern, entschied sich Avon International für die flexiblen SaaS-Supply-Chain-Lösungen von Blue Yonder, die auf hochentwickelter künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) basieren.

"Um die Anforderungen seiner Kunden, Vertreter und Partner zu erfüllen und seinem Geschäftsmodell und Werten treu zu bleiben, muss Avon International sich auf globaler Ebene und über alle Kanäle digital transformieren. Avon International hat erkannt, dass vor allem für die Bedarfsplanung ein stärker integrierter Ansatz notwendig ist. Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren wurde Blue Yonder aufgrund seiner umfassenden Lösungen und innovativen Funktionen ausgewählt, die sämtliche Anforderungen von Avon International erfüllten. Mit den Supply-Chain-Lösungen von Blue Yonder, die auf modernster KI- und ML-Technologie basieren, kann Avon International den sich stetig wandelnden Wünschen seiner Kunden, Vertreter und Partner auf profitable und nachhaltige Weise gerecht werden", so Maciej Kaniowski, COO von Avon International

Um die Lagerbestände im gesamten Unternehmen niedrig zu halten, werden genaue Prognosen und eine effiziente Bedarfsplanung immer wichtiger. Neben der Robustheit, Erfahrung und Skalierbarkeit der ML-Prognose, gehören auch die Auswertbarkeit und das Beschreiben von Kausalfaktoren zu den Alleinstellungsmerkmalen der Blue Yonder-Lösungen. Bei Avon fallen darunter vor allem Kampagnen, Preise, Werbeaktionen, Katalogpositionen sowie Saisonalität.

Um zukünftige Nachfragen zu prognostizieren, werden die ML-Modelle von Blue Yonder auf Basis dieser Faktoren trainiert. Blue Yonders hohes Maß an Erklärbarkeit und Szenarienfähigkeit unterstützen die Planungsbeauftragen dabei, kausale Zusammenhänge zu verstehen und Simulationen auf der Grundlage von Preisänderungen oder Rabattaktionen durchzuführen. Das führt zu einer höheren Genauigkeit, besseren Erklärbarkeit und ermöglicht insgesamt eine fundiertere Entscheidungsfindung.

Nach der Implementierung der Blue Yonder-Lösungen wird Avon International anfangen, seine Lieferkettenprozesse zu vereinfachen. Dadurch entstehen folgende Vorteile:

Optimierte Abläufe auf Basis eines integrierten, durchgängigen Planungsprozess zum Verwalten von Trends, Bedarfe, Angebot, Bestand und Zusammenarbeit mit Lieferanten.

Eine maximal hohe Forecast-Genauigkeit und verbesserte Planungseffizienz durch Konfigurationen auf Basis von Avons Kausalfaktoren.

Erweiterte Omnichannel-Fähigkeiten und wesentliche Wettbewerbsvorteile durch das Ausführen von Prognosen und Planungen für alle Kanäle und Angebotsarten in einer einzigen Lösung.

Verbesserte Servicequalität und ein optimierter Cashflow durch eine umfassende Prognose- und Planungslösung, die gestützt wird durch eine zentrale Planungseinheit.

Die Supply-Chain-Aktivitäten von Avon International in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum werden von Avon Operations Polska (AOP) und Avon Distribution Polska (ADP) geleitet, deren Hauptgeschäftsstelle sich in Garwolin, Polen, befindet. AOP führt die größte und technologisch fortschrittlichste Avon-Fabrik weltweit. Die hier hergestellten Kosmetika werden in rund 40 Ländern auf drei Kontinenten vertrieben.

"Wir freuen uns sehr, Teil der digitalen Lieferketten-Transformation von Avon International zu sein. Es ist eine Ehre, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das unser Engagement für Werte wie Inklusion, Frauenförderung und Gleichberechtigung teilt. Die Lösungen von Blue Yonder ermöglichen Avon International, sich an veränderte Marktbedingungen und externe Dynamiken anzupassen und sicherzustellen, dass ihre Lieferkette agil, nachhaltig und wettbewerbsfähig bleibt", so Terry Turner, President, Manufacturing, Blue Yonder

Über Avon

Wir bei Avon glauben, dass eine bessere Welt für Frauen eine bessere Welt für alle ist. Wir sind die Schönheitsmarke für Frauen, die ihre Kraft nutzt, ihr Selbstvertrauen stärkt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Potenzial auszuschöpfen. Millionen unabhängiger Vertriebsmitarbeiter auf der ganzen Welt verkaufen die ikonischen Avon-Marken über ihre sozialen Netzwerke, und mehr als 20 jedes Verkaufs trägt dazu bei, eine bessere Zukunft für Frauen zu schaffen*. Wir stehen für den Fortschritt der Frauen: Wir haben ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Frauen, sprechen über wichtige Themen und schaffen positive Veränderungen. Über Avon und die Avon Foundation haben wir mehr als 1,1 Milliarden Dollar gespendet, wobei der Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Brustkrebs liegt. Avon ist Teil der Natura &Co Gruppe.

*www.avonworldwide.com.

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation der Lieferkette. Globale Einzelhändler, Hersteller und Logistikdienstleister nutzen Blue Yonder, um ihre Lieferketten von der Planung bis zur Erfüllung, Lieferung und Rückgabe zu optimieren. Die KI-gestützten, interoperablen Supply-Chain-Lösungen von Blue Yonder sind über eine einheitliche Plattform und Daten-Cloud durchgängig miteinander verbunden und ermöglichen Unternehmen eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit in Echtzeit, die eine agilere Entscheidungsfindung, höhere Kundenzufriedenheit, profitables Wachstum und widerstandsfähigere, nachhaltige Lieferketten unterstützt. Blue Yonder Fulfill your Potential. https://blueyonder.com/de/de/

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument unter dem Namen "Blue Yonder" verwiesen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

