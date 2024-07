Berlin (ots) -Im vergangenen Jahr fuhren drei Viertel der Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker in Deutschland mit Klimakiller-Dienstwagen. Hat sich dieser Anteil angesichts der fortschreitenden Klimakrise verändert? Gibt es positive Entwicklungen in den Landesregierungen? Wie steht die selbsternannte Klimaregierung da?Für ihren neuen Dienstwagen-Check hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 252 Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der Bundes- und Landesregierungen befragt. Die Ergebnisse und die politischen Forderungen, die wir daraus ableiten, präsentieren wir Ihnen in einer Pressekonferenz. Die Pressekonferenz findet digital über Zoom statt.Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an uns.Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin- Jens Hürdler, Senior-Expert Verkehr & LuftreinhaltungDatum:Montag, 8. Juli 2024 um 10 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/89230081185Pressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.x.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5814084