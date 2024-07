Mainz (ots) -Wie viel Körperkontakt braucht man, um glücklich und gesund zu leben? Kann man zu viel fühlen? Und kann man lernen, die eigene und die fremde körperliche Grenze besser zu erfühlen und zu wahren? Jasmina Neudecker begibt sich in drei neuen Folgen von "Terra Xplore" auf eine Erkenntnisreise durch die Welt der menschlichen Sinnesreize. Sie trifft hochsensible Menschen, einen Gefängnisinsassen, der ohne jegliche Berührung lebt, und eine junge Frau, die Grenzüberschreitungen erfahren hat. Alle drei Folgen sind bereits in der ZDFmediathek zu sehen. Im ZDF startet die Staffel am Sonntag, 4. August 2024, 18.30 Uhr.(Zu) viel Gefühl - Bist du hochsensibel?Nicht alle Menschen erleben Umgebungsreize gleich. Einige fühlen mehr als andere, wie Thomas aus Berlin. Die Reize der Großstadt haben bei ihm zu akutem Stress, Überforderung und schließlich zum Zusammenbruch geführt. Thomas entdeckt: Er ist hochsensibel - und ändert sein Leben. Jasmina Neudecker will in der ersten Folge "(Zu) viel Gefühl - Bist du hochsensibel?" (ZDF: Sonntag, 4. August 2024, 18.30 Uhr) wissen: Gibt es Hochsensibilität überhaupt und was steckt dahinter? Antworten gibt unter anderen der Neuropsychologe Dr. Michael Schaefer von der Medical School Berlin. Von Psychologin Prof. Corina Greven an der Radboud Universität im niederländischen Nijmegen erfährt sie, wie man betroffenen Menschen helfen kann, im Alltag besser zurecht zu kommen.Unterkuschelt - Wie viel Berührung brauchen wir?Menschen brauchen Berührungen. Doch was, wenn man zu wenig Körperkontakt hat, so wie Hendrik, der seit über zehn Jahren in der JVA Bruchsal einsitzt. Er erzählt Jasmina Neudecker in der zweiten Folge "Unterkuschelt - Wie viel Berührungen brauchen wir?" (ZDF: Sonntag, 18. August 2024, 18.30 Uhr) vom psychischen Stress, den dieser extreme Berührungsmangel auslöst. Wie wichtig die richtige Art der Berührung ist, erfährt Jasmina Neudecker an der Uni Jena. Dort hat Psychologin Prof. Ilona Croy mit Hilfe eines "Streichelroboters" die ideale Geschwindigkeit ermittelt, bei der der Körper auf positive Berührungen reagiert. Aber sind wir jetzt wirklich alle unterkuschelt und wenn ja, wie stillen wir diesen Hunger nach Körperkontakt? Eine Antwort darauf findet Jasmina Neudecker beim Besuch einer Kuschelparty.Bedrängt - Keine Nähe ohne GrenzenOb in der Bahn, beim Gespräch im Job oder beim Flirt in einer Bar - ständig ist man mit körperlicher Nähe und Distanz konfrontiert. Wie viel Berührung tut gut und wo sind die persönlichen Grenzen? Was kann man gegen Grenzverletzungen tun? Jasmina Neudecker geht in der letzten Folge "Bedrängt - Keine Nähe ohne Grenzen" (ZDF: Sonntag, 25. August 2024, 18.30 Uhr) auf Spurensuche und trifft in Hamburg Cara, deren Grenzen in ihrem Leben immer wieder überschritten wurden, auch in Beziehungen. Wie genau Körper und Gehirn auf Grenzüberschreitungen reagieren, erforscht die Neurowissenschaftlerin Dr. Rebecca Böhme. Vorbeugen kann man Grenzverletzungen durch Kommunikation, so Therapeutin Elisa Kopitzke. Denn Nähe ist nur möglich, wenn ein Einverständnis erfolgt ist. Sie ist aber auch davon überzeugt, dass im alltäglichen Miteinander eine höhere Fehlertoleranz notwendig ist.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terraxplore) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie die Pressemappe mit einem Interview (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-xplore-wie-viel-fuehlst-du-mit-jasmina-neudecker) mit Jasmina Neudecker.Hier finden Sie "Terra Xplore" in der ZDFmediathek. (https://xplore.zdf.de)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5814080