Hamburg, 2. Juli 2024 ARAMEA Asset Management wird als Great Place to Work zertifiziert Die ARAMEA Asset Management AG aus Hamburg freut sich bekannt zu geben, dass es offiziell als Great Place to Work® zertifiziert wurde. Diese angesehene Auszeichnung bestätigt die positiven Erfahrungen und das hohe Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens, eine herausragende Arbeitsplatzkultur zu fördern. Zertifizierung gelebter Arbeitgeberattraktivität. Die Zertifizierung basiert auf einer umfassenden anonymen Umfrage unter den Mitarbeitenden von ARAMEA sowie einer eingehenden Analyse der Arbeitsplatzkultur. Die Befragung ergab, dass die Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - ARAMEA - als einen ausgezeichneten Arbeitsplatz betrachtet. Besonders hervorgehoben wurden die Bereiche Teamzusammenhalt, Vertrauen in die Führungskräfte und die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Das Zertifizierungsprogramm - Great Place to Work® Certified - steht für ein besonderes Engagement bei der Gestaltung der Arbeitsplatzkultur und wird nach einem gesicherten Verfahren vergeben. "Die Auszeichnung erfüllt uns mit großer Dankbarkeit, insbesondere gegenüber unserem Team", sagt Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der ARAMEA Asset Management AG. "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Hingabe zur Entwicklung eines inspirierenden und unterstützenden Arbeitsumfelds beigetragen. Ihr Engagement ist das wahre Fundament unseres Erfolgs. Wir freuen uns, damit auch ein klares Signal an künftige Bewerberinnen und Bewerber zu senden." Über Great Place to Work®: Great Place to Work® unterstützt weltweit Unternehmen bei der Entwicklung einer erfolgreichen Unternehmenskultur und damit ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Das internationale Institut zertifiziert Organisationen und Unternehmen aller Branchen und Größen auf Grundlage einer repräsentativen und anonymen Mitarbeiterbefragung. Weltweit werden jährlich Befragungen in 170 Ländern mit mehr als 20 Mio. Beschäftigten aus 18.000 Unternehmen durchgeführt. Damit ist Great Place to Work® mit über 60 Standorten eine international führende, benchmark-basierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität. Eine mitarbeiterorientierte Kultur erhöht die Bewerberquoten, bindet Mitarbeitende und steigert nachweislich den unternehmerischen Erfolg. Über die ARAMEA Asset Management AG Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 32-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.



