Krombach (ots) -Es ist insbesondere die Liebe zur Natur, die die Krombacher Brauerei und der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) eint. Ab sofort machen sich beide Partner gemeinsam auf den Weg, ihre Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und haben einen mehrjährigen Kooperationsvertrag geschlossen.Schon seit vielen Jahren pflegt die Krombacher Brauerei eine enge Beziehung zu den regionalen SGV Ortsvereinen/Abteilungen in ihrer Nachbarschaft. Ein herausragendes Beispiel dafür ist der Kindelsbergturm, seit 1908 das Wahrzeichen der Brauerei, für den mit dem SGV-Bezirk Siegerland ein Erbbaurechtsvertrag für 99 Jahre geschlossen wurde. Nun wird die Zusammenarbeit mit dem SGV intensiviert und auf alle 200 Ortsgruppen ausgeweitet.Zwei starke Partner für aktive NaturliebhaberDie Krombacher Brauerei und die rund 30.000 Mitglieder des SGV teilen eine gemeinsame Leidenschaft: das Erleben (in) der Natur. Die Partnerschaft mit dem SGV wird in den kommenden Jahren über alle relevanten Kanäle aktiviert und umfasst neben einer umfangreichen crossmedialen Sichtbarkeit auch verschiedene Marketingaktionen. Ein besonderer Fokus liegt außerdem auf der Förderung von Natur- und Umweltschutzaktivitäten. Da liegt es nahe, dass die beiden starken Partner künftig im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung im aktiven Umwelt- und Naturschutz gemeinsame Wege gehen. "Gemeinsam mit den Ortsgruppen des SGV werden Naturschutzflächen bewirtschaftet und hochwertige Umweltbildungsangebote für Kinder und Jugendliche entwickelt", so SGV Präsident Thomas Gemke."Der SGV ist einer der größten Freizeit- und Naturschutzvereine Deutschlands und die breite geografische Präsenz in Sauerland, Siegen-Wittgenstein, Münsterland, Ruhrgebiet und Bergischem Land bietet zahlreiche Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten und Projekte, die wir in den kommenden Jahren ausbauen möchten", freut sich Stephan Rödder, Krombacher Regionalverkaufsdirektor für das Heimatgebiet, über das langfristige Engagement.