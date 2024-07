Performance One (PO1) bewegte sich 2023 in einem turbulenten wirtschaftlichen Umfeld, das durch globale Probleme wie den Ukraine-Konflikt, Inflation und steigende Zinssätze geprägt war. Trotz dieser Herausforderungen erzielte das Unternehmen einen verbesserten Umsatz und ein positives EBITDA, unterstützt durch eine Reduzierung des Personalbestands. Mit Blick auf das Jahr 2024 gibt PO1 eine konservative Prognose ab und rechnet mit einem Umsatz zwischen EUR 11,6 Mio. und EUR 12,6 Mio. bei einem stabilen bis verbesserten EBITDA von EUR 0,0 bis EUR 0,3 Mio. Das Unternehmen ist weiterhin optimistisch, was die Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen und die potenziellen Kostenvorteile der KI-getriebenen Digitalisierung angeht. Insgesamt ist PO1 so positioniert, dass es von dem anhaltenden Digitalisierungstrend profitieren kann, mit einer starken Nachfrage nach digitaler Beratung und Implementierung sowie seinen E-Health-Angeboten, die der Haupttreiber für das Wachstum des Unternehmens sind. Bei nur geringfügig angepassten Schätzungen bestätigen die Analysten von mwb research ihr KAUFEN-Rating und halten an einem Kursziel von EUR 14,20 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG