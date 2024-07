Formycons FYB203, ein Biosimilar für Regenerons Eylea, erhielt am Freitag grünes Licht von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Ungeachtet dieses Meilensteins verhandeln Formycon und sein Lizenzpartner Klinge Biopharma noch immer mit potenziellen Vermarktungspartnern für die USA, Europa und andere Gebiete, nachdem Coherus Anfang des Jahres ausgestiegen war. Laut Formycon befinden sich die Verhandlungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Analysten von mwb research gehen in den kommenden Wochen von einer Ankündigung zu diesem Thema aus. Darüber hinaus gehen sie davon aus, dass Formycon und seine Wettbewerber in den kommenden Monaten rechtliche Einigungen mit dem Eylea-Originator Regeneron erzielen werden, um die Markteinführung in den USA zu sichern. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von EUR 89,00 und stufen die Aktie weiterhin auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG