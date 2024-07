Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Verbraucherpreise haben im Juni nur leicht zugelegt und so ist die Jahrsteuerungsrate des Verbraucherpreisindex in nationaler Abgrenzung wieder gesunken, so die Analysten der Helaba.Mit 2,2% liege diese aber noch immer leicht oberhalb des Zielwertes der Europäischen Zentralbank (EZB). Der harmonisierte Verbraucherpreisindex weise ebenfalls eine geringere Jahresveränderungsrate auf, die mit 2,5% sogar noch etwas höher liege. Die Disinflation erscheine gleichwohl intakt zu sein, auch wenn der Prozess bei weitem nicht mehr so schnell vonstattengehe wie noch im Jahr 2023. ...

