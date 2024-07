Erst kürzlich hat Audi die überarbeitete Version seines elektrischen Topmodells e-tron GT vorgestellt - es ist nichts weniger als der stärkste Audi aller Zeiten. Nur: Das Fahrzeug wird künftig wohl nicht mehr in China verkauft. Wie die "Automobilwoche" aus Konzernkreisen erfahren haben will, wird Audi den e-tron GT in China nicht mehr anbieten. Später hat das Unternehmen den Schritt bestätigt und die Entscheidung offiziell mit der neuen Unternehmensstrategie ...

