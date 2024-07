DJ Shell unterbricht Bau von Biokraftstoffanlage in Rotterdam

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)--Shell wird die Bauarbeiten an seiner Biokraftstoffanlage in Rotterdam angesichts der aktuellen Marktbedingungen zunächst stoppen. Die niederländische Tochtergesellschaft überprüfe das Projekt Shell Energy and Chemicals Park, teilte der britische Energiekonzern mit. Details dazu würden am Freitag zusammen mit den Geschäftsdaten zum zweiten Quartal veröffentlicht, hieß es weiter. "Die vorübergehende Unterbrechung der Bauarbeiten vor Ort wird es uns ermöglichen, den wirtschaftlichsten Weg für das Projekt zu finden", sagte Huibert Vigeveno, Direktor für Downstream, Erneuerbare Energien und Energielösungen bei Shell.

July 02, 2024 04:21 ET (08:21 GMT)

