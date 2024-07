© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press Wire/dpa



Die Bank of Japan (BoJ) könnte ihre Anleihekäufe im nächsten Jahr um etwa 100 Milliarden US-Dollar verringern. Dieser Plan zur quantitativen Straffung soll noch diesem Monat veröffentlicht werden.Die Umfrage von Reuters unter 19 Banken, Maklern, Versicherern und Vermögensverwaltern zeigt, dass die BoJ im 1. Jahr die Käufe um durchschnittlich 16,1 Billionen Yen (99,7 Milliarden US-Dollar) senken könnte. Dies entspricht monatlichen Käufen von 4,65 Billionen Yen, was eine Reduktion gegenüber den aktuellen 6 Billionen Yen darstellt. Im 2. Jahr könnte das Volumen auf durchschnittlich 3,55 Billionen Yen sinken. Insgesamt würde dies eine Verringerung um rund 45 Billionen Yen in zwei Jahren …