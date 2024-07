HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Patrizia von 12,00 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein nur gedämpftes Wachstum und kürzte seine diesjährigen Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebitda). Das Immobilienunternehmen sei in guter Verfassung, doch starkes Wachstum zeichne sich erst einmal nicht ab. Die Bewertung sei derweil nicht anspruchsvoll./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000PAT1AG3