HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Zalando anstelle von Eckert & Ziegler auf die Empfehlungsliste "Alpha List" gesetzt. Die Einstufung beließ Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro. Der Experte verspricht sich von dem Online-Modehändler ein solides zweites Quartal, auch wenn der Nachrichtenfluss im Sektor zuletzt von Nachteil gewesen sei. Die Aktie sollte sich in den kommenden Quartalen mit einem beschleunigtem Wachstum wieder berappeln. Gegenüber der Konkurrenz aus China sei Zalando mit seinem Markenangebot gut genug differenziert./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 07:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 08:16 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005659700, DE000ZAL1111