Nach katastrophalen Quartalszahlen wird die Aktie von Dow-Jones-Wert Walgreens Boots Alliance nun durch ein Downgrade belastet. Ist der Wert bald einstellig?Es läuft nicht gut für Walgreens Boots Alliance. Und das schon seit Jahren nicht! Angesichts stagnierender Erlöse, zunehmend niedrigeren Gewinnen und vor allem dem Fehlen einer überzeugenden Strategie hat die Aktie in den vergangenen 3 Jahren 75 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Kurs so niedrig wie seit über 25 Jahren nicht Der anhaltende Crash der Aktie erreichte in der vergangenen Woche einen weiteren Tiefpunkt: Das Gesundheitsunternehmen mit einem Fokus auf Drogerien und Apotheken konnte zwar die Umsatzerwartungen für das …