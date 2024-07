Weder Ethereum noch Cardano: Diese Layer-1-Blockchain übertrifft alle

Viele gehen davon aus, dass Ethereum, Cardano und ähnliche Blockchains eine hohe Anzahl von Transaktionen verzeichnen. Eigentlich scheint auch klar, dass Ethereum als wertvollste Layer-1 auch bei dieser Metrik führend ist, oder? Ein genauer Blick auf die tatsächlichen Zahlen kann jedoch aufschlussreich sein und interessante Erkenntnisse liefern. Denn soviel vorweg - Ethereum führt im ersten Halbjahr 2024 das Rennen nicht an. Die tatsächlichen Transaktionsvolumina variieren stark und spiegeln die unterschiedlichen Nutzungsgrade wider.

Auch kurzfristige Trends und Hypes spielen eine Rolle - beispielsweise explodierten die Transaktionen beim Meme-Coin-Hype auf Solana. Doch nun zeigt eine Statistik von Coin98 Analytics, dass die BNB Chain im ersten Halbjahr dominierte.

BNB Chain explodiert: Fast 6 Milliarden Transaktionen im H1 2024

Denn hier wurden insgesamt fast 6 Milliarden Transaktionen im H1 2024 abgewickelt - damit landet die BNB Chain mit deutlichem Vorsprung auf Platz 1.

Die Kennzahl der Transaktionen auf einer Blockchain gibt Aufschluss über die Aktivität und Nutzung der Blockchain. Eine hohe Anzahl von Transaktionen kann auf eine hohe Nachfrage und Akzeptanz hinweisen. Sie zeigt, wie viele Transfers von Vermögenswerten, Informationen oder Verträgen stattfinden und indiziert eine lebhafte und engagierte Nutzerbasis. Allerdings ist die Transaktionsanzahl nicht die einzige entscheidende Metrik. Andere Faktoren sind ebenfalls kritisch für die Bewertung der Blockchain. Daher sollte die Transaktionszahl immer im Kontext mit anderen Metriken betrachtet werden, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Denn es bleibt valide, dass Ethereum dennoch höher bewertet ist als beispielsweise die hier führende BNB Chain.

Bei Ethereum ist es zudem wichtig, auch einen Blick auf Layer-2-Lösungen zu werfen, da viele Transaktionen außerhalb des Mainnets abgewickelt werden. Diese L2-Lösungen entlasten das Mainnet und erhöhen die Skalierbarkeit. Das Wachstum dieser Transaktionen kommt letztlich auch Ethereum zugute, da sie die Gesamtaktivität und Nutzung des Netzwerks steigern. Daher sollte man L2-Transaktionen bei der Bewertung der Ethereum-Aktivität mit einbeziehen, um ein vollständiges Bild zu erhalten - und genau dieses L2-Ökosystem boomte zuletzt.

Neue Layer-2 mit Meme-Branding: Hier kommt Pepe Unchained (PEPU)

Wer nicht nur auf die führenden Kryptowährungen setzen möchte, kann mit spekulativem Interesse auch immer wieder neue Coins mit Hype-Potenzial einsammeln.

Pepe Unchained ($PEPU) ist ein neues Projekt im Krypto-Sektor, das Layer-2-Technologie mit viralen Memes verbindet. Durch die Nutzung einer eigenen Layer-2-Blockchain auf Ethereum zielt Pepe Unchained darauf ab, Transaktionen effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Diese Technologie ermöglicht höhere Transaktionskapazitäten und niedrigere Gebühren, was $PEPU von traditionellen Meme-Coins abhebt. Mit seinem unverwechselbaren Pepe-Branding hat das Projekt in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit erregt und bereits rund 2 Millionen US-Dollar in seinem Presale gesammelt.

Das Projekt kombiniert also die Beliebtheit von Pepe-Memes mit der fortschrittlichen Layer-2-Technologie. Die Investoren können durch attraktive Staking-Belohnungen profitieren, die derzeit bei rund 1000 Prozent APY liegen. Diese Kombination aus technologischem Fortschritt und kultureller Relevanz schafft ein einzigartiges Ökosystem.

Pepe Unchained hebt sich damit von vielen neuen Coins ab und möchte illustrieren, wie innovative Blockchain-Technologien und kulturelle Phänomene wie Memes zusammenwirken können. Hier gilt es eine Nische zu besetzen. Da der Preis für PEPU bereits in den nächsten 24 Stunden erneut steigt, sollten sich Anleger mit der Analyse beeilen, sofern sie maximale Buchgewinne erzielen wollen.

