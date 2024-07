FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach positiven Analystenkommentaren haben Aktien von Zalando am Dienstag ihre Erholung bis an die exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie fortgesetzt. Die Papiere des Online-Modehändlers gewannen in drei Handelstagen inzwischen 11 Prozent auf 23,66 Euro. Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser Investment Banking hatte die Papiere am Morgen auf die Favoritenliste der Privatbank gesetzt. Er rechnet trotz widrigen Branchenumfelds mit soliden Quartalsergebnissen. Sein Kursziel bleibt bei 42 Euro.

Felix Dennl vom Bankhaus Metzler spricht in seinem Ausblick von "Heterogenität zwischen Offline- und Onlinedynamik". Während das Branchenmagazin Textilwirtschaft in den vergangenen Wochen maue Modeumsätze in Deutschland konstatierte und zuletzt auch H&M enttäuscht habe, laufe es bei Zalando besser, so der Experte. Das regnerische Wetter im Mai und Juni habe Onlinehändler weniger getroffen. Dennl liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose zehn Prozent über dem Konsens. Sein Kursziel lautet nun 32 Euro. Das höchste Kursziel stammt mit 47 Euro von Warburg Research und wurde zuletzt im Mai genannt./ag/mis