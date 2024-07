Breisach am Rhein (ots) -Die Memorysolution GmbH, ein renommierter Spezialdistributor mit Sitz in Breisach am Rhein, nimmt das 27-jährige Bestehen als Anlass, seine bedeutenden Meilensteine und Entwicklungen zu reflektieren.Als reiner Distributor von Enterprise- und Datacenter-Speichermodulen, Speicher-ICs und Serverlösungen gestartet, hat sich Memorysolution zu einem führenden Lösungsanbieter mit einem breit gefächerten Portfolio entwickelt.Von den Anfängen zum etablierten SpezialistenDie Memorysolution GmbH begann ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 1997 als Distributor von Speicherlösungen speziell für Enterprise- und Datacenter-Bedarfe. Über die Jahre hinweg hat das Unternehmen sein Angebot stetig erweitert und sich den dynamischen Anforderungen des Marktes angepasst. Als autorisierter Distributor für führende Hersteller wie Samsung Semiconductor, Supermicro und KIOXIA hat das Unternehmen seine Marktpräsenz kontinuierlich ausgebaut und sich als einer der wichtigsten Spezialdistributoren in Europa etabliert.Strategische Expansion und innovative DiversifikationDer Start der Distributions-Partnerschaft mit Supermicro im Jahr 2010 und die Ergänzung des Portfolios um ICs und Speicherlösungen für Industrieanwendungen markieren wichtige Meilensteine der Firmengeschichte. Heute bietet Memorysolution nicht nur eine breite Palette an Speicher-ICs, Speichermodulen und SSDs von Enterprise- bis Industrial-Grade. Mit der Erweiterung des Unternehmens um die Business Unit "Custom Server Solutions" mit der Marke "Mustang Systems" im Jahr 2016 hat sich das Unternehmen auch als Anbieter von maßgeschneiderten Server-Komplettlösungen etabliert. Diese Entwicklung unterstreicht das kontinuierliche Wachstum und die Spezialisierung der Memorysolution GmbH, die sich von einem kleinen Nischenanbieter zu einem anerkannten Fachexperten in der IT- und Speichertechnologiebranche entwickelt hat.Drei Säulen der KompetenzHeute gliedert sich das Unternehmen in drei Kerngeschäftsbereiche: IT-Distribution, Industrial und Custom Server Solutions. Diese Einteilung ermöglicht es Memorysolution, spezialisierte Kompetenzzentren zu schaffen, die sich jeweils auf spezifische technologische Anforderungen konzentrieren:- IT-Distribution: Fokussiert auf Enterprise- und Datacenter-Speichermodule, SSDs und schlüsselfertige Serverlösungen.- Industrial: Spezialisiert auf die Distribution von Speicherkomponenten für Industrieanwendungen sowie Industrial Grade DRAM und FLASH.- Custom Server Solutions: Ausgerichtet auf die Entwicklung maßgeschneiderte Server- und Speicherlösungen unter der Eigenmarke "Mustang Systems", um den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.Fokus auf Kundennähe und InnovationDie Unternehmensphilosophie der Memorysolution GmbH basiert auf Kundennähe, hoher Beratungskompetenz und einem ausgeprägten Servicegedanken. Die umfassende Expertise in der Distribution von Speicherlösungen für Enterprise, Datacenter und Industrieanwendungen, sowie der Entwicklung maßgeschneiderter Serverlösungen ermöglicht es präzise auf die individuellen Anforderungen der Kunden einzugehen. Die jahrelange Erfahrung am schnelllebigen Markt, vorausschauendes Handeln sowie ein fundiertes Fachwissen machen Memorysolution zu einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner.Über MemorysolutionMemorysolution GmbH ist ein internationaler Spezialdistributor für Speicher-ICs, Speichermodule und SSDs, von Enterprise bis Industrial Grade. Zusätzlich bietet das Unternehmen das komplette Supermicro-Serverportfolio an und hat eine eigene Einheit für individuelle Serverlösungen. Mit Hauptsitz in Breisach am Rhein gliedert sich Memorysolution in drei zentrale Geschäftsbereiche: IT-Distribution: Fokussiert auf Speicherlösungen für Enterprise- und Datacenter-Anwendungen. Industrial: Spezialisiert auf robuste Speicher für industrielle Produktion. Custom Server Solutions: Bietet maßgeschneiderte Serverkonfigurationen für spezielle Kundenanforderungen unter der Marke "Mustang Systems". Weitere Informationen finden Sie auf https://www.memorysolution.de.Pressekontakt:behle & partner GmbH & Co. KGLena Steinke / Jean Marc BehleCarl-Jordan-Straße 1683059 KolbermoorTel. 08031/ 391 16 -01/ -07memorysolution@behle-partner.deOriginal-Content von: Memorysolution GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175551/5814241