Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) will die Zürcher Kantonalbank Österreich AG (ZKB) mit ihren Standorten in Salzburg und Wien vollständig übernehmen. Für mich passt das perfekt in die Strategie der LLB, ihr Österreich-Engagement auszubauen - in den vergangenen Jahren übernahm man die Semper Constantia Privatbank und das Private-Banking-Kunden der Credit Suisse in Österreich. Die ZKB ist ...

