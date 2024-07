Chart des Tages | USDJPY (02.07.2024)

Der japanische Yen verliert heute weitere 0,15% gegenüber dem USD und erreicht neue Höchststände bei 161,700. Das Vertrauen der Weltmärkte in die japanische Währung schwindet, da sie in diesem Jahr bereits 13,20 - verloren hat. Gleichzeitig verliert der Yen weltweit an Ansehen als sicherer Hafen in schwierigen Zeiten. Die Abwertung um fast 40 - gegenüber dem Dollar hält seit Anfang 2022 an, als der Kurs bei nur 115,000 lag.

? USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 - Ticker: USD/JPY

Die Bank von Japan war in letzter Zeit etwas hilflos, da sich die Interventionen in Höhe von über 60 Milliarden Dollar im April als kurzfristig erwiesen. Ein solches Ergebnis ermutigt die politischen Entscheidungsträger sicherlich nicht, in naher Zukunft ähnliche Interventionen vorzunehmen. Solange die Zinsdifferenz beträchtlich bleibt, wird der Druck auf den Yen höchstwahrscheinlich anhalten. Darüber hinaus haben japanische Beamte erklärt, dass sie die Währung nicht auf einem bestimmten Niveau verteidigen und in der Regel nach einem starken und nicht nach einem allmählichen Rückgang intervenieren. Den Analysten von Wells Fargo zufolge wird die Bank of Japan mit potenziellen Interventionen warten, bis das Paar USD/JPY 165 erreicht hat....

