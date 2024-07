Linz (www.anleihencheck.de) - In den USA standen in den letzten Tagen einige interessante Datenveröffentlichungen an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am Freitag sei mit dem PCE-Index jener Inflationsindikator veröffentlicht worden, dem die FED hohes Maß beimesse. Demnach sei die Inflation im Mai im Vergleich zum Vorjahr wie erwartet um 2,6% gestiegen. Im April habe der Wert noch bei 2,7% gelegen. Zwar sei die Inflation seit dem Höhepunkt im Sommer 2022 (7,1%) stark zurückgegangen, sie habe sich in den letzten Monaten aber immer wieder hartnäckig gezeigt. Das sei auch der Grund, warum die FED bis dato keine Zinssenkung durchgeführt habe. Bisher deute die FED für das laufende Jahr einen Zinssenkungsschritt an, der Markt preise derzeit eher zwei Schritte ein. Neben Preisstabilität verfolge die FED auch das Ziel einer niedrigen Arbeitslosigkeit. Aufschlussreich könnte daher der Arbeitsmarktbericht am Freitag sein. Die Konsumausgaben seien zuletzt mit 0,2% im Vergleich zum Vormonat weniger stark gestiegen als erwartet. Ebenfalls unter den Erwartungen sei der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe mit einem Wert von 48,5 geblieben. (02.07.2024/alc/a/a) ...

