Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Valora baut ihre Position als führende Schweizer "Foodvenience"-Anbieterin weiter aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Im neu umgebauten avec Store an der Raststätte Deitingen integriert Valora erstmals einen Brezelkönig "Clip-in". Auf eigener Fläche im avec Store bereitet Brezelkönig von Montag bis Sonntag Brezeln, Sandwichs und Hot Dogs vor Ort täglich frisch zu. Der neue Brezelkönig im avec Store Deitingen ist der erste Brezelkönig an einer Autobahn-Raststätte. ...

