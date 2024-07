Die EnBW erweitert ihr Angebot für Flottenkunden: Ab Anfang Juli können diese ihren Kilometerstand direkt in der "EnBW mobility+"-App erfassen. Das soll das Flottenmanagement in Unternehmen vereinfachen. Flottenkunden sollen ab dem Launch der Funktion Anfang Juli in der gewohnten App im Bereich "Dienstlich Laden" im Eintrag "Kilometerstand erfassen" den entsprechenden Wert beim Ladevorgang eingeben. Alternativ können die Flottenmanager die Stände ...

