Fielmann hat die Übernahme von Shopko Optical in den USA abgeschlossen, ein wichtiger Schritt in der Strategie Vision 2025 zur Internationalisierung des Geschäfts. Die zum 1. Juli 2024 abgeschlossene Akquisition hat Fielmann veranlasst, seine Umsatzprognose für 2024 um rund 5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro anzuheben, ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Shopko Optical wird ab dem Abschlussdatum integriert und trägt in den nächsten sechs Monaten zum Umsatz des Unternehmens bei. Trotz ähnlicher Margenprofile wird der Profitabilitätsbeitrag von Shopko 2024 aufgrund der Integrationskosten geringer ausfallen. Mit dieser Akquisition baut Fielmann seine Präsenz in den USA deutlich aus, verdoppelt seine Marktreichweite und verringert die Abhängigkeit vom deutschen Markt. Fielmann zahlte ein EV/Umsatz-Multiple von 1,8x - ähnlich der eigenen Bewertung. Die Analysten von mwb research haben ihre Schätzungen für die Akquisition angepasst und bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 62,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG