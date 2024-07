Microsoft stellt seine Einzelhandelskanäle auf dem chinesischen Festland um und verkündet, Produkte weiterhin über Kooperationspartner und die eigene Webseite anbieten zu wollen. Das Unternehmen, das keine eigenen physischen Geschäfte in China leitet, berichtet nicht näher über die Anzahl betroffener Händler oder deren Partner. Diese Neuausrichtung dient der Anpassung an kundenbezogene Erfordernisse. Während die Restrukturierung in der Volksrepublik voranschreitet, übertraf eine weitere prominente Gestalt des Unternehmens in puncto Vermögen einen bekannten Mitgründer, wobei das Privatvermögen heutzutage vorwiegend in Aktien des Software-Riesen liegt. Parallel dazu wird eine umfassende Expansion im Bereich Cybersecurity durch eine verstärkte Kooperation mit einem bedeutenden IT-Unternehmen in Sicherheitsbelangen angestrebt, die eine bessere Integrationsfähigkeit und ein signifikantes Wachstum [...]

