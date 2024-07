Die Nel ASA-Aktie (WKN: A0B733) zeigt sich nach wie vor von ihrer volatilen Seite. Nachdem der Kurs des norwegischen Elektrolyseurherstellers am Montag um +8,5% zulegte, geht es am Dienstagmorgen prompt wieder -3,5% bergab. Glauben Anleger immer noch nicht an eine Trendwende beim Wasserstoffunternehmen? Ein wichtiger Auftrag Wie alle anderen Unternehmen der Wasserstoffbranche kämpft auch Nel ASA mit einem immer noch herausfordernden Marktumfeld. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...