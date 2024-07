© Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-Bildfunk



Die Gesamtinflation in der Eurozone ist im Juni auf 2,5 Prozent gesunken, wie die Statistikbehörde der Europäischen Union am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig blieben die Kern- und Dienstleistungsinflation unverändert.Diese Entwicklung entsprach den Erwartungen der von Reuters befragten Ökonomen. Im Mai lag die Inflationsrate noch bei 2,6 Prozent. Die Kerninflation, die volatile Preise für Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak ausklammert, lag mit 2,9 Prozent knapp über der Analystenprognose von 2,8 Prozent. Die Preissteigerungsrate für Dienstleistungen verharrte bei 4,1 Prozent. Anleger beobachten nun, welche Auswirkungen diese Daten auf die Zinsentwicklung in der Eurozone haben …