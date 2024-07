Wird der Staat zum Konjunkturrisiko? Mit dieser Frage beschäftigt sich der namhafte Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Jens Südekum in seinem Vortrag in der Speaker's Corner auf der DKM 2024, die in diesem Jahr am 29. und 30.10.2024 in Dortmund stattfindet. Prominente Namen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft finden sich auf der DKM 2024 in der Speaker's Corner ein. In Vorträgen und Diskussionen teilen die Referentinnen und Referenten ihre Ideen und Erfahrungen und fordern die Messebesucherinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...