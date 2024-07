Die Bayerische hat neue Produkte in der BU- und DU-Versicherung gelauncht. Die Tarife, die auf verschiedenen Zielgruppen zugeschnitten sind, können mit mehreren Zusatzbausteinen erweitert werden. Zudem wurden die Prämien für 5.000 Berufe gesenkt. Die Bayerische hat eine neue Produktlinie in der Arbeitskraftabsicherung (AKS) gestartet. Die verschiedenen Tarife aus der Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung sind auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten. So ist der Tarif BU PROTECT für alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...