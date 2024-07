Ethereum Prognose: Der "ETF ist nicht eingepreist"

Ethereum steigt in den letzten 24 Stunden erneut um rund 1 Prozent. Die Marktkapitalisierung konnte in den letzten sieben Tagen dennoch um rund 2,5 Prozent zulegen. Nach dem kurzfristigen Pump vor der Genehmigung der 19b-4-Anträge gab es im Anschluss Gewinnmitnahmen. Nun deutet vieles darauf hin, dass die Konsolidierung erfolgreich verläuft. Der ETF ist laut einem Experten eben noch nicht eingepreist - könnte also die aktuelle Kurszone eine spannende Chance zur Akkumulation von ETH sein?

Ethereum Expertenanalyse: Neubewertung bei ETH!

Der Analyst Johnny (@CryptoGodJohn) prognostiziert in einem neuen Beitrag auf X, dass der aktuelle Marktwert von Ethereum noch nicht die bevorstehende Einführung eines Ethereum-ETFs berücksichtigt. Dieser glaubt, dass sobald der ETF erhebliche Kapitalzuflüsse verzeichnet, der Ethereum-Preis stark und schnell in Richtung 5000 US-Dollar und darüber hinaus steigen könnte.

Der Krypto-Experte erwartet somit eine gewaltige Neubewertung des Preises, da der ETF institutionelle Investoren anziehen und die Nachfrage nach Ethereum erheblich steigern wird. Diese optimistische Einschätzung basiert auf der Annahme, dass der Markt die Auswirkungen des ETFs unterschätzt hat. Der ETF sei nicht eingepreist, Ethereum könnte aktuell somit eine gute Chance bieten.

Ethereum ETF is not even remotely priced in



Once we get decent flows we will reprice higher violently towards $5k+ and new ATH's - Johnny (@CryptoGodJohn) July 1, 2024

Dennoch bleibt es schwierig zu kalkulieren, ob der Markt die ETFs vollständig einpreist. Denn sicher scheint, dass die ETFs kommen - dies ist auch dem Markt bekannt. Doch nur der Kapitalzufluss bleibt ungewiss. Hier wird die Zeit zeigen, welcher Inflow den Spot-ETFs zugutekommt. Gut möglich, dass der Markt hier etwas zu skeptisch unterwegs ist.

Ethereum: Bullenmarkt durch ETF? Das spricht dafür

Die US-amerikanischen Ethereum-ETFs stehen schließlich kurz vor der finalen Genehmigung, wie der SEC-Vorsitzende Gary Gensler zuletzt bekräftigte. In einer Anhörung des US-Senats erklärte Gensler, dass die Genehmigung der S-1-Anmeldungen für Spot-Ether-ETFs voraussichtlich bis Ende des Sommers erfolgen dürfte. Diese ETFs könnten eine explosive Angebot-Nachfrage-Dynamik im Markt auslösen. Denn natürlich sind Spot-ETFs in den USA ein Treiber für Neubewertungen.

Mit der Einführung der ETFs wird eine zusätzliche Nachfrage nach Ethereum erwartet, da Anleger verstärkt in diese neuen Finanzprodukte investieren. Spot-ETFs haben bereits weit über 10 Milliarden US-Dollar in Bitcoin gelenkt. Obwohl Ethereum wahrscheinlich nur einen Bruchteil dieser Zuflüsse generieren wird, könnte die geringere Marktkapitalisierung und die Knappheit von Ethereum zu einer prozentual höheren Wertsteigerung führen.

Auf der Angebotsseite ist Ethereum derzeit knapp. Die Bestände an den Börsen befinden sich auf einem Mehrjahrestief, was die verfügbare Menge an handelbarem Ethereum reduziert. Zudem ist Ethereum zwischenzeitlich deflationär, sodass mehr ETH verbrannt als neu ausgegeben wird. Ein weiterer Faktor ist, dass etwa ein Viertel aller Ethereum-Token im Staking gebunden sind, was das verfügbare Angebot weiter verknappt. Insgesamt befinden sich hier mehr als zwei Drittel aller Ether in den Händen langfristiger Halter.

Just 14.9% of Bitcoin circulating supply is on exchanges right now.



Only 10% of $ETH supply is on exchanges right now.



With the Bitcoin and Ethereum ETFs, institutional and retail demand continues to grow.



You don't need a degree to understand what's about to happen. pic.twitter.com/4rYSFhVutS - Lark Davis (@TheCryptoLark) July 1, 2024

Diese Kombination aus steigender Nachfrage und begrenztem Angebot könnte zu einem erheblichen Preisanstieg führen, da institutionelle Investoren um die verfügbaren Tokens konkurrieren. Wenn die ETFs schließlich genehmigt und gelistet werden, könnte dies das Vertrauen in den Markt erneut stärken. Zugleich dürften die Vermögensverwalter rund um BlackRock ein lukratives Geschäft wittern und ihr Bestmögliches tun, um die Spot-ETFs für Ethereum zu vermarkten. Kostenlose Werbung für das zweitwertvollste digitale Asset der Welt!

