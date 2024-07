Agustín Carstens ist niemand, der polternd über die Weltbühne läuft. Umso überraschender ist seine laute und lautstark ausgeteilte Kritik an den grossen Notenbanken, denen er vorwirft, dass sie sich von ihren Kernaufgaben entfernt haben und sich wieder auf das zurückbesinnen sollten, wozu sie ins Leben gerufen wurden.Anzeige:Die Bank der Banken übt harsche Kritik. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist der graue Pate im Hintergrund. In der Öffentlichkeit ist die Bank mit Sitz in Basel kaum bekannt. An der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...