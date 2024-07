Sectigo setzt seine über 20-jährige Tradition als Marktführer im Bereich öffentliche CA und Certificate Lifecycle Management fort

Sectigo®, der branchenweit innovativste Anbieter von umfassendem Certificate Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen erneut das jährliche WebTrust-Audit bestanden hat.

"Jedes Jahr unterziehen wir uns einer Reihe von Audits, um unser Engagement als Hüter des digitalen Vertrauens aufrechtzuerhalten", erklärte Kevin Weiss, CEO von Sectigo. "Hunderttausende von Kunden, darunter die weltweit führenden Organisationen, verlassen sich auf Sectigo, um ihre Netzwerke zu sichern und die Sicherheit und Glaubwürdigkeit ihrer Websites mit den am häufigsten verwendeten Internet-Browsern zu gewährleisten. Wir sind sehr stolz darauf, eine der CAs zu sein, die das öffentliche Vertrauen in das Internet bewahren. Unser unerschütterliches Engagement für diese Verantwortung treibt unsere Bemühungen an, die Gesundheit und Sicherheit von WebPKI zu erhalten."

Als Verwalter der digitalen Identität in öffentlichen Ökosystemen spielen die Zertifizierungsstellen eine privilegierte Rolle als Grundlage für verschlüsselte Verbindungen zwischen Browsern und Websites. Aufgrund dieser Verantwortung werden sie von einer Reihe staatlicher und privater Stellen nach höchsten Standards beurteilt. Zusätzlich zu den Regeln des CA/Browser Forums befolgt Sectigo auch die Richtlinien von ETSI und allen wichtigen Root-Programmen.

Um mehr darüber zu erfahren, was Sectigo unternimmt, um das öffentliche Vertrauen seiner Kunden zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://www.sectigo.com/resource-library/what-it-takes-to-be-a-reputable-certificate-authority

Über Sectigo

Sectigo ist der branchenweit innovativste Anbieter von umfassendem Certificate Lifecycle Management (CLM) mit automatisierten Lösungen und digitalen Zertifikaten, die jede menschliche und maschinelle Identität für die größten Marken der Welt sichern. Seine automatisierte, Cloud-native, universelle CLM-Plattform stellt digitale Zertifikate aus und verwaltet sie, bereitgestellt von allen vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen (CAs), um die Sicherheitsprotokolle im gesamten Unternehmen zu vereinfachen und zu verbessern. Sectigo ist eine der ältesten und größten Zertifizierungsstellen mit mehr als 700.000 Kunden und zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von beispiellosem digitalen Vertrauen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sectigo.com, folgen Sie uns auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Webby-prämierten Podcast Root Causes.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240701570725/de/

Contacts:

Samantha Dooley, samantha.dooley@sectigo.com