Die Übernahme ermöglicht es HR-Leadern, HR- und HRIT-Teams, einen reibungslosen Übergang vom Angebot bis zur vollen Produktivität zu schaffen.

Phenom gab heute die Übernahme von Tydy bekannt, einem HR-Technologie-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Preboarding- und Onboarding-Lösungen für Mitarbeitende vom Einstellungsprozess bis zum Ruhestand spezialisiert hat. Die fünfte Übernahme und Ergänzung des Portfolios der Intelligent Talent Experience-Plattform stärkt Phenoms Vision, die Zeit bis zur vollen Produktivität der Mitarbeitenden zu verkürzen und gleichzeitig effiziente Prozesse für HR-Expert:innen zu schaffen alles über eine einzige Plattform.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240702719873/de/

Phenom übernimmt Tydy, ein HR-Technologie-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Preboarding- und Onboarding-Lösungen für Mitarbeitende vom Einstellungsprozess bis zum Ruhestand spezialisiert hat. Die fünfte Übernahme und Ergänzung des Portfolios der Intelligent Talent Experience-Plattform stärkt Phenoms Vision, die Zeit bis zur Produktivität der Mitarbeitenden zu verkürzen und gleichzeitig effiziente Prozesse für HR-Experten zu schaffen alles über eine einzige Plattform. (Photo: Business Wire)

Mit der Einführung des Onboardings stärkt die Phenom-Plattform weiterhin die Integration der Lösungen für das Kandidaten- und Mitarbeitermanagement, um eine nahtlose Talent Experience zu schaffen von der Jobsuche bis zum Offboardings einer Person aus einer Organisation. Dieser optimierte Prozess erfüllt einen wesentlichen Bedarf für Talent Acquisition und Talent Management Teams, indem er die erforderlichen operativen Schritte, Überprüfungen und Dokumentationen vereinfacht und abwickelt die traditionell über unterschiedliche Systeme verteilt sind. Dies verkürzt die Zeit bis zur vollen Produktivität und ermöglicht neuen Mitarbeitenden eine schnelle, transparente und einfache Erfahrung, die einen nachhaltig positiven Eindruck hinterlässt.

Gegründet im Jahr 2019 und von Unternehmen in mehr als 30 Ländern genutzt, verbindet Tydy technologische Lösungen, Prozesse und Menschen, um Workflows zu generieren, die nahtlos, effizient und personalisiert für jede:n Benutzer:in sind. Mehrere der größten Marken weltweit nutzen Tydys Employee Data Platform (EDP), um den manuellen Aufwand der HR-, IT- und Betriebsteams zu reduzieren, Compliance mühelos durch Automatisierung zu erreichen und die Einarbeitungszeit der Mitarbeitenden zu verkürzen.

Die gesamte Bandbreite der technologischen Lösungen von Tydys EDP wird direkt über die Plattform von Phenom verfügbar gemacht, wodurch HR-Mitarbeiter:innen eine einheitliche Benutzeroberfläche für ihre Bedürfnisse in der Talentgewinnung, beim Onboarding und im Talentmanagement erhalten. Die Einführung neuer Funktionen und Verbesserungen der Phenom-Plattform unterstützt wichtige Anwendungsfälle, einschließlich:

Preboarding und Onboarding für neue Mitarbeitende

Compliance-Checks und Genehmigungen

Integration von Background-Checks

Sammlung, Validierung und Einreichung von Dokumentationen

Bereitstellung und IT asset collection triggers

Initiierung der Gehaltsabrechnung

Offboarding

"Die Übernahme von Tydy und die Integration von Preboarding und Onboarding in ihre Intelligent Talent Experience Plattform ist eine natürliche Weiterentwicklung für Phenom, die einen entscheidenden Teil des Talentgewinnungs-, Wachstums- und Entwicklungsprozesses in eine umfassende Lösung integriert", sagte David Wilson, CEO der Fosway Group. "Die Konsolidierung im HR-Tech-Bereich beschleunigt sich weiterhin, und diese Übernahme ist ein Beweis für den anhaltenden Erfolg und das Wachstum von Phenom sowie für den Fokus auf die Bereitstellung eines nahtlosen End-to-End-Erlebnisses für die Kunden."

"Onboarding ist ein entscheidender Moment in der Talentreise, in dem Kandidat:innen zu Mitarbeitenden werden und in dem Talentexpert:innen sie auf Erfolgskurs bringen können", sagte Mahe Bayireddi, CEO und Co-Founder von Phenom. "Hier entstehen erste Eindrücke, und jede Interaktion hat das Potenzial, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Mit der Integration von Tydy sind wir bereit, dies zu einem großartigen Erlebnis zu machen und Organisationen zu befähigen, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeitenden von Anfang an produktiv sind."

Tydys Team wird zu Phenom übergehen, einschließlich der Mitgründer Kiran Menon, Nikhil Gurjer und Gaurabh Mathure, die Tydy gegründet haben, um vollständig neu zu definieren, wie Personalprozesse für HR funktionieren.

"Seit der Gründung von Tydy wollten wir, dass die Arbeit für alle nahtlos verläuft", sagte Menon, CEO und Co-Founder von Tydy. "Wir haben erkannt, dass es eine Gelegenheit gab, Onboarding-Erfahrungen und komplexe HR-Operationen durch die Kombination von personalisierter Segmentierung, Integrationen, Automatisierung und Intelligenz in einer Lösung zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass die Technologie und die technologischen Workflows von Tydy zu einem wichtigen Bestandteil von Phenoms ganzheitlichem Ansatz werden, um die besten Ergebnisse bei Einstellung, Wachstum und Mitarbeiterbindung in der Branche zu erzielen."

Die Übernahme von Tydy durch Phenom folgt auf eine Fülle von HR-Tech-Innovationen, die im April 2024 auf der IAMPHENOM-Konferenz angekündigt wurden. Auf der jährlichen Konferenz präsentierte das Unternehmen eine Talent Experience Engine, X+ Agents, einzigartige Plattformerfahrungen für Talentexperten und Talent Marketer sowie zahlreiche Innovationen für Talentgewinnungs- und Talentmanagement-Teams.

Dank Phenom finden Kandidat:innen schneller die passende Arbeit. Mitarbeitende können ihre Fähigkeiten entwickeln und ausbauen, während Recruiter:innen eine außergewöhnliche Produktivität erreichen. Talentmarketer sind äußerst effizient, während Talent Executives die Einstellungsprozesse optimieren, Manager leistungsstärkere Teams bilden und HR die Mitarbeiterentwicklung gezielter an den Unternehmenszielen ausrichtet. Durch die nahtlose Integration mit bestehenden HR-Technologien schafft HRIS eine umfassende Infrastruktur.

Um mehr über die Übernahme von Tydy durch Phenom zu erfahren, besuchen Sie unseren Blog.

Um tiefer in ganzheitliche Onboarding-Erfahrungen einzutauchen, registrieren Sie sich für das Webinar.

Über Phenom

Phenom verfolgt das Ziel, einer Milliarde Menschen zu helfen, die passende Arbeit zu finden. Arbeitgeber nutzen die KI-gestützten Talent-Experiences von Phenom, um Mitarbeiter:innen schneller einzustellen, ihr volles Potenzial zu entfalten und sie langfristig zu binden. Die Phenom Intelligent Talent Experience Plattform verbindet nahtlos Kandidat:innen, Mitarbeitende, Recruiter:innen, Talentmarketer, Talentleiter:innen, HR und HRIS. Sie befähigt Unternehmen weltweit mit innovativen Produkten wie Phenom X+ Generative AI, Career Site, Chatbot, CMS, Talent CRM, One-Way Interviews, Automated Interview Scheduling, Interview Intelligence, Talent Experience Engine, Campaigns, University Recruiting, Contingent Talent Hiring, Talent Marketplace, Workforce Intelligence, Career Pathing, Gigs, Mentoring, and Referrals.

Mit Hauptsitz in Philadelphia hat Phenom auch Büros in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und dem Vereinigten Königreich.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phenom.com.

Folgen Sie Phenom auf LinkedIn, X, Facebook, YouTube und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240702719873/de/

Contacts:

Media:

Jennifer Lyons

Phenom

267-379-5066

jennifer.lyons@phenom.com