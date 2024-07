DJ Richemont beruft Catherine Renier als CEO von Van Cleef & Arpels

Von Andrea Figueras

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat Catherine Renier zur Geschäftsführerin (CEO) seiner Schmuck- und Uhrenmarke Van Cleef & Arpels ernannt. Renier ist derzeit CEO des Uhrenherstellers Jaeger-LeCoultre, der ebenfalls zu Richemont gehört. Nach ihrer Ernennung - die am 1. September in Kraft tritt - wird sie die Nachfolge von Nicolas Bos antreten, der jetzt CEO der Gruppe ist.

Philippe Hermann, derzeit Chief Financial Officer von Jaeger-LeCoultre, wird die Rolle des Interims-CEO der Marke übernehmen, bis ein neuer CEO ernannt wird, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Renier ist seit 1999 für die Gruppe tätig und hatte bereits mehrere Positionen inne, unter anderem in der Geschäftsführung von Van Cleef & Arpels. Im Jahr 2018 wurde sie zum CEO von Jaeger-LeCoultre ernannt. Seitdem hat sie eine klare und differenzierte Positionierung für die Marke aufgebaut, die während ihrer Amtszeit grundlegend für deren Erfolg war, so Bos.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2024 07:06 ET (11:06 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.