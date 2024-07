© Foto: picture alliance / ANP | Levin den Boer



MDAX-Neuling und Weltmarktführer Rational gilt unter vielen Anlegern als ideales Langfristinvestment. Doch ist die Aktie schon fair bewertet? Vor den Quartalszahlen melden sich Analysten zu Wort.Großküchenausrüster Rational legt seine Quartalszahlen für das zweite Quartal am 6. August vor. Analysten prognostizieren ein solides, wenn auch langsamer wachsendes Quartal für den Küchenausrüster. Nach Einschätzungen der DZ Bank dürfte das Unternehmen einen Umsatz von 292 Millionen Euro, ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und eine Gewinnmarge (EBIT) von 25 Prozent erzielen. In Nordamerika, wo Rational im Vorjahr einen starken Umsatzanstieg verzeichnete, wird nun ein Rückgang erwartet. …