München (ots) -Die Gäste:Michael Kretschmer (CDU,Ministerpräsident Sachsen)Cathryn Clüver Ashbrook (deutsch-US-amerikanische Politologin)Nadja Atwal (Fox-Kommentatorin)Anja Kohl (ARD-Wirtschafts- und Finanzexpertin)Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)Martin Machowecz (Die Zeit)Landtagswahlen in OstdeutschlandIm Studio der Ministerpräsident von Sachsen Michael Kretschmer (CDU).Zweifel an Biden nach TV-Debatte in den USADarüber diskutieren die deutsch-US-amerikanische Expertin für transatlantische Beziehungen Cathryn Clüver Ashbrook und die in New York lebende Moderatorin und Unternehmerin Nadja Atwal.Es kommentieren: die ARD-Wirtschafts- und Finanzexpertin Anja Kohl, der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen und der stellvertretende Chefredakteur der Zeit Martin Machowecz."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.