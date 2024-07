Pfizer hat eine bedeutende Verstärkung für den Vorstand und die wichtigsten Ausschüsse bekannt gegeben. Ein ehemaliger CEO aus dem Finanzsektor tritt mit umfangreichem Wissen in globalem Management und Finanzmärkten der Spitzenriege des Pharmakonzerns bei und wird sofort Teil sowohl des Audit- als auch des Entschädigungsausschusses. Durch diese Position soll eine erweiterte Perspektive in die Unternehmensführung eingebracht werden, die insbesondere im Kontext einiger Herausforderungen, denen sich Pfizer gegenübersieht, wertvoll ist. Dazu gehören rechtliche Auseinandersetzungen aufgrund der mutmaßlichen Beteiligung an illegalen Finanzaktivitäten und Anschuldigungen bezüglich irreführender Angaben zu einem COVID-19-Impfstoff.

Strategische Weichenstellung in schwierigen Zeiten

Der neue Vorstand ist auch in anderen Unternehmensgremien tätig, [...]

Hier weiterlesen