Die Finance in Motion Asset Management S.à r.l., die zur Finance in Motion Group gehört, hat ihre die Aktivitäten in Luxemburg ausgebaut: Das Unternehmen hat eine neue Lizenz als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) erhalten und profitiert mit einem größeren Büro von den günstigen Rahmenbedingungen für nachhaltiges Investieren am wichtigen Finanzplatz für alternative Investments. "Wir sind seit über zwei Jahrzehnten führend im Bereich Impact Investing", sagt Sylvia Wisniwski, CEO bei Finance in Motion. "Mit unserer stärkeren Präsenz in Luxemburg wollen ...

