Der Bitcoin ist nach einem starken Jahresstart zuletzt deutlich unter Druck geraten. Die digitale Währung verlor binnen des vergangenen Monats -7,6% und notierte zeitweise unter der Marke von 60.000 US$. Doch wie geht es jetzt mit der Mutter aller Kryptowährungen weiter? Wird die Korrektur womöglich noch schlimmer? An der Marke von 60.000 US$ Die Kryptowährung Bitcoin hat in den vergangenen Wochen keine gute Figur gemacht. Trotz des erfolgten Halvings, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...