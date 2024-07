Der Silberpreis erreichte nach einer einer mehrmonatigen Rally am Pfingstmontag mit 32,51 US-Dollar den höchsten Stand seit dem Dezember 2012. In den vergangenen fünfeinhalb Wochen korrigierten die Silbernotierungen jedoch und fielen dabei zuletzt auch wieder deutlich unter die psychologische Marke von 30 US-Dollar. Die Saisonalität spricht nun wieder für höehre Notierungen. Rohstoffexperte Florian Grummes von Midas Touch Consulting sieht in seinem Gastbeitrag für das Investor Magazin derzeit noch eine Konsolidierung, der allerdings eine Rallye folgen sollte. Denn neben der Saisonalität sieht auch der Tageschart nach einem Ausbruch aus. Lesen Sie hier die ganze Analyse.

Differenz Silber Spot in Prozent LBMA & Shanghai, vom 27.Juni 2024. Quelle: Inproved Analytics 2024. Quelle:Midas Touch Consulting

Mit Stand vom 26.Juni lagen die Aufschläge an der Shanghai Gold Exchange für physisches Silber mit 32,58 US-Dollar fast vier US-Dollar pro Unze weiterhin deutlich über dem Weltmarktpreis und damit über den westlichen Silberpreisen. Dies deutet nach wie vor auf eine starke lokale Nachfrage und begrenzte Verfügbarkeit von physischem Silber in China hin. Die anhaltend hohen Aufschläge in Shanghai haben bereits den Anstieg des Goldpreises seit Oktober 2023 unterstützt und seit Anfang März auch den Aufwärtstrend beim Silber erzwungen.

Insbesondere die industrielle Nachfrage aus der Solarindustrie in China und Indien hat für eine Dezimierung der physischen Bestände am chinesischen Markt gesorgt. Diese Entwicklung könnte im Prinzip jederzeit zu einem "Short Squeeze" an der COMEX führen, da die hohen Aufschläge in China Arbitragemöglichkeiten schaffen und den Fluss von physischem Silber in Richtung Osten verstärken. Grundsätzlich beeinflusst ...

