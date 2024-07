Während des Sommermärchens 2006 konnte der DAX über 20% zulegen. Knapp 9% im ersten Halbjahr sind geschafft. Ob die laufende Europameisterschaft im eigenen Land da noch eine Schippe drauf legen kann, welche Branchen jetzt am meisten verdienen und inwieweit sich die EM auf die aktuell kriselnde Lage in Europa auswirken kann, erfahren Sie in diesem Interview mit Jürgen Molnar, Robomarkets.