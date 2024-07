Inflation im Euroraum geht wieder leicht zurück: 2,5 Prozent im Juni

Werbung







Die Teuerung in der Eurozone steigt immer noch stärker als sich das die Währungshüter um Christine Lagarde wünschen - jedoch weniger stark als zuvor.



Die Inflation in der Eurozone schwächt sich weiter ab. Die Verbraucherpreise zogen im Juni in der 20-Länder-Gemeinschaft binnen Jahresfrist lediglich um 2,5 Prozent an, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag vermeldete. Im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 2,6 Prozent, nach 2,4 Prozent im April. Ohne die schwankungsanfälligen Preise von Energie und Nahrungsmitteln stagnierte die Teuerungsrate im Juni auf einem Niveau von 2,9 Prozent. Besonders stark stiegen die Preise für Dienstleistungen an. Diese erhöhten sich wie im Vormonat zuvor um 4,1 Prozent auf Jahressicht. Die Europäische Zentralbank hatte ihre straffe Geldpolitik Anfang Juni erstmals nach der großen Inflationswelle gelockert, nachdem der Trend der Teuerung rückläufig war.









