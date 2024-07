Cathie Woods namhafter Technologie- und Biotech-Investmentfonds hat am Montag, dem 1. Juli 2024, beachtliche Investitionen getätigt und sein starkes Engagement in einem bekannten Datenanalyse-Unternehmen durch den Kauf von Aktien im Wert von circa 5,05 Millionen Dollar demonstriert. Dieser Schritt verstärkte die Präsenz im Gesundheitssektor, unter anderem mit einem bedeutenden Zukauf bei einem genetischen Testunternehmen für über 3 Millionen Dollar. Ebenfalls wurde das Portfolio um Anteile eines aufstrebenden Biotech-Unternehmens für 2,68 Millionen Dollar ergänzt. Zusätzlich investierte der Fonds in eine pharmazeutische Innovationsschmiede, was die kontinuierliche Strategie, in wegweisende Gesundheitslösungen zu investieren, unterstreicht. Im Gegenzug wurden Positionen in einem Raumfahrt- und Technologieunternehmen sowie in einem Biotechnologiepionier merklich reduziert.

Marktanalysten Sehen Wachstumspotenzial

Unabhängige Marktanalysten prognostizieren [...]

