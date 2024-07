Die Porsche-Aktie enttäuscht weiter ihre Anleger und erreicht am heutigen Dienstag ein neues Allzeittief. Grund dafür dürfte eine neue Studie der UBS sein. Die Investmentbank hält zwar an ihrem "Buy"-Rating fest, senkt aber das Kursziel deutlich, was aber immer noch weit über dem aktuellen Kurs liegt.UBS-Analyst Patrick Hummel hat das Kursziel für die Porsche-Aktie von 104 auf 95 Euro gesenkt. Angesichts des weltweiten Produktionsrückgangs im ersten Halbjahr mit Ausnahme von China dürften sich die ...

