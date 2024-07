Wien (www.fondscheck.de) - Der Mischfonds Finanzmatrix wurde mit Wirkung zum 1. Juli an die Plutos Vermögensverwaltung übertragen. Dies teilte die Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt mit, so die Experten von "FONDS professionell".Portfolio-Lenker Hubert Weinlich werde den Fonds weiterhin betreuen und in das Management-Team von Plutos einrücken, heiße es weiter. Der 2007 aufgelegte Finanzmatrix investiere hauptsächlich in börsengehandelte Fonds (ETFs) und verwalte ein Vermögen von rund 13 Millionen Euro. Weinlich steuere den Fonds seit der Auflage. Die Strategie bleibe unverändert und Investoren könnten "weiterhin auf die bewährte Expertise" von Weinlich vertrauen, heiße es in der Mitteilung weiter. ...

