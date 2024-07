Seit Ende Juni 2022 bietet die Shareholder Value Management AG mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (FRA3TF) auch einen ETF an Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value bildet die Wertentwicklung des Frankfurter Modern Value Index (FRAX) ab, den der Frankfurter Vermögensverwalter entwickelt hat und aktiv managt. Quartalsweise findet ein Rebalancing der 25 Portfoliopositionen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...